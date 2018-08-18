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DHA İSTANBUL - (geniş haber) GÜNGÖREN'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN

- Bir yanda kovalı müdahale, bir yanda kağıt oyunu   Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Güngören'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı

18 Ağustos 2018 20:03

- Bir yanda kovalı müdahale, bir yanda kağıt oyunu

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Güngören\'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bazı mahalle sakinleri korkulu gözlerle izledikleri yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalışırken, bazı mahalle sakinleri ise kahvehanede tavla ve kağıt oynamaya devam etti.

Yangın Akıncılar Mahallesi, Öğretici Sokak\'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında çıktı. Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla diğer kısımlara yayıldı. Alevleri gören çevre sakinleri  durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerine çıkan sokaklara şerit çekerek önlem aldı. Bina sakinleri korkulu gözlerle yangına müdahaleyi izledi.

 

KOVAYLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın nedeniyle çatıdan düşen bazı parçalar tehlikeye neden oldu. Bazı parçalar alt katlardaki balkonlara düşmesi nedeniyle yan apartmandaki bir kişi eline aldığı kovayla su atarak müdahale etti. Yangının çıktığı binanın karşısında bulunan kahvehanede bazı kişilerin olup biteni umursamadan  tavla ve kağıt oynaması dikkat çekti. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınırken bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

 

Görüntü Dökümü

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-Alevlerden görüntü

Binadan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Tavla ve kağıt oynayanlardan görüntü

Kovayla müdahale eden vatandaş

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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