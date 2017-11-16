DHA İSTANBUL - (geniş haber) - BOZDAĞ'DAN RIZA SARRAF AÇIKLAMASI 

\"ABD\'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı\'na bir bilgi ulaştırılmıştır\"



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şişli\'deki bir otelde düzenlenen Uluslararası Yüksek Din Öğretim Kongresi\'ne katıldı. Bozdağ burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ\'a, Rıza Sarraf\'ın 5 gündür kayıp olduğu şeklindeki haberleri ve Türkiye\'nin bu konuda ABD\'ye Nota verdiği haberleri hatırlatıldı. Notanın diplomatik yazışma üsülü olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \" ABD\'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı\'na bir bilgi ulaştırılmıştır\" diye konuştu.

SARRAF\'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Rıza Sarraf\'ın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,\" Amerikan basınında, uluslararası basında ve ayrıca Türk basınında birkaç gündür Rıza Sarraf\'tan haber alınamadığına ilişkin haberler çıktı. Ve avukatı Şeyda hanım da bu haberleri teyit eden açıklama yaptı. \' 5 gündür haber alamıyoruz\' dedi. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD\'ye bir Nota vermiştir. Bu Notanın özü, vatandaşımız Rıza Sarraf\'ın durumu hakkında bilgi almaktan ibarettir. Ama bazı çevreler, bu Notayı fevkalade çarpıtıyorlar. Farklı takdim etmeye çalışıyorlar. Ve biz bunların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Nota esasında diplomatik yazışma usulüdür. Türkiye\'den pek çok ülke, kendi vatandaşlarıyla ilgili bilgi almak istediğinde onlar da Nota veriyor. Bizden bilgi alıyorlar. Nota çok net bir şekilde diplomatik yazışma usulüdür. Yapılan da budur. ABD\'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı\'na bir bilgi ulaştırılmıştır\" diye konuştu.

ABD\'Yİ TEKZİP EDEN BİR DURUM

DEAŞ terör örgütü mensuplarının Rakka\'dan PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde çıkarılmasına ilişkin görüntüleri de değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Ortaya çıkan fotoğraf vahim bir durumu ifade ediyor. Türkiye\'nin bugüne kadar dillendirdiği tezlerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Ve ABD\'nin bugüne kadar söylediklerini açık bir şekilde tekzip eden bir durumla karşı karşıyayız\" dedi.

RAKKA OPERASYONUNA TEPKİ

Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütü aracılığıyla mücadele edilemeyeceğini söyleyen Bekir Bozdağ değerlendirmesini şöyle sürdürdü: Türkiye her defasında söyledi. Bugün bütün dünya ABD ve koalisyon güçlerinin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için YPG- PYD ile işbirliği yaptığına inandırılmak isteniyor. Bu maksatla, bu işbirliğinin yapıldığı söyleniyor. Ama gördük ki, SDG güçleri diğer bir ifadeyle PKK\'nın uzantısı PYD ve YPG, DEAŞ terör örgütüyle herhangi bir mücadele yapmıyor. DEAŞ terör örgütüyle bir uzlaşmaya, bir anlaşmaya varıyor. Ve DEAŞ\'ın teröristleri elini kolunu sallayarak arabalara biniyorlar. Diğer terör örgütünün açtığı güvenlik koridorundan oradan uzaklaşıyorlar. Bu hareketin ABD\'den habersiz, YPG-PYD tarafından yapılabilmesi mümkün mü ? Mümkün değil. Bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. DEAŞ\'la gerçekten samimi bir mücadele yapılmıyor. Bir terör örgütü, diğer bir terör örgütünü yaşatmak, korumak için onunla işbirliği yapıyor. Bu işbirliği de ABD\'nin gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Bu kabuledilebilir bir durum değildir. Vahim bir hatadır. Ve bütün dünyanın gözü önünde, onları yok etmek için ant içtiğini söyleyenler, ellerine fırsat geçmişken, bu teröristleri yok etmek yerine, onları koruyan , kollayan bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Fevkalade büyük bir yanlıştır. Büyük bir hatadır. Bütün dünyanın bu vahim hatayı, yanlışı görmelerini ve bu konudaki riyakar durumu yakından değerlendirmelerini bekliyoruz\"

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

DEAŞ\'nün çekildiği bölgelere PYD-YPG - PKK terör örgütünün yerleştiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ,\" \'Rakka operasyonu şöyle olacak\', \'şu kadar can kaybı olacak\' dendi. Hepiniz takip ettiniz. Rakka operasyonunda can kaybı oldu mu ? Duydunuz mu böyle haber? Bir çatışma şeyi duyuldu mu? Duyulmadı. Ne oldu ? Oradaki DEAŞ terör örgütü işbirliği yaparak diğer terör örgütüyle, tabi ABD\'nin de onayını almak suretiyle yapılmış bir işbirliği bu, oradan çekildiler gittiler. Burada samimi bir terörle mücadele yok. Eğer samimi bir terörle mücadele olmuş olsa, DEAŞ terör örgütüne karşı diğer bir terör örgütüyle işbirliği yapılmaz. Türkiye gibi güçlü bir devletle işbirliği yapılır ve terörle öyle mücadele edilir. Dünyanın hiçbir yerinde, terörle, terör örgütleriyle mücadele örneği yoktur. Maalesef böyle bir saçma örneğe, böyle bir akıl tutulmasına bölgemizde hep beraber şahit oluyoruz\" diye konuştu.

RUSYA, İRAN, TÜRKİYE BİRLİKTE SURİYE\'DEKİ SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNİ ELE ALACAKLAR...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir kez daha Rusya Federasyonu\'nu ziyaret edeceği haberini de değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \" Bölgemizde çok önemli hadiseler yaşanıyor. Türkiye bu hadiseler karşısında aktif bir tutum içerisindedir. Suriye\'deki iç çatışmaların sona ermesi ve terör örgütlerinin bölgeden tamamen çıkarılması ve Suriye toprak bütünlüğünün, siyasal birliğinin korunması ve bu mülteci durumunun sona ermesi, yaşanan pek çok dramın çözülmesi için Türkiye çatışmaların başladığı günden beri aktif bir tutum ortaya koymuştur. Hem Cenevre sürecinde, hem Astana sürecinde aktif rol almıştır. Astana süreci olumlu sonuçlar da vermiştir. Bu çerçevede Türkiye Rusya ve İran önemli kararlar almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde ana konu yine Suriye\'ydi. Bugün basına yansıyan haber doğru. Sayın Cumhurbaşkanımız yakında yeniden Rusya\'da olacak. Rusya, İran, Türkiye birlikte Suriye\'deki siyasi geçiş sürecini ele alacaklar. Ve önemli değerlendirmelerde bulunacaklardır\"dedi.

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- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

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16.11.2017 - 14.56 Haber Kodu : 171116139_