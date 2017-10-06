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DHA İSTANBUL - GAZİOSMAPŞA'DA SİLAHLI SALDIRI : 1 YARALI (2)

Ersan SAN / İstanbul DHA Gaziosmanpaşa'da, meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

06 Ekim 2017 22:40

Ersan SAN / İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa\'da, meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. 
Olay saat 19.00 sırlarında Salih Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Daha sonra birbirlerine silahla ateş etti. Çatışmada 1 kişi yaralandı. İki gruptan kişiler de, yanlarında yaralıyı da alarak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek çevre güvenliği aldı, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, 11 adet mermi çekirdeği ve yerde kan izleri bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini ineceliyor.
 
Görüntü Dökümü 
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-Olay yerinden görüntüler
-Zırhlı araçlar
-Polis
-Olay yeri incleme
-Görgü tanıklarıyla röp.

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