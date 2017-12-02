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DHA İSTANBUL - FÜNYE İLE PATLATILACAKTI, SON ANDA SAHİBİ GELDİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Kadıköy 'de sahipsiz valiz ve çuval polisi alarma geçirdi

02 Aralık 2017 20:06

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Kadıköy \'de sahipsiz valiz ve çuval polisi alarma geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha ekibi  çağırdı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada unutulan eşyaların sahibi geldi. 
Olay Rıhtım Caddesi Beşiktaş vapur iskelesi yakınında meydana geldi. Uzun bir süre meydanda sahipsiz valiz ve çuvalı görenler, polise şüpheli paket ihbarı yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti, bomba imha uzmanına haber verdi. Polis ayrıca çevredeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. 
Olay yerine gelen bomba imha uzmanın, valiz ve çantayı fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada sahibi geldi. 
Unutulan iki eşyanın sahibinin GBT sorgusunu yaptı, valiz ve çuvalı aradı. Kimlik bilgileri alınan şahıs, içinde giysi ve battaniye bulunan eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik şeridi kaldırıldı, meydan tekrar yaya trafiğine açıldı.
 
Görüntü Dökümü:
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-Şüpheli valiz ve çuvalın görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Vatandaşların uzaklaştırılması
-Bomba imha ekibinin görüntüsü
-Hazırlık yapması
-Şahsın gelmesi
-Polisin şahsı incelemesi
-Çanta ve çuvalı açıp incelemeleri
-Eşyaların sahibine verilmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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