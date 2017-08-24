DHA İSTANBUL -  FEYYAZ BERKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Tekfen Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD\'ın kurucu başkanı Feyyaz Berker, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün 92 yaşında vefat eden Berker için sabah saatlerinde Tekfen Holding\'de tören düzenlendi. Ardından Feyyaz Berker\'in cenazesi Bebek Camii\'ne götürüldü. Burada eşi Alev Berker ile kızları Şebnem ve Meltem Berker taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş adamı ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) eski Başkanı Rona Yırcalı, Tekfen Holding kurucu ortağı Ali Nihat Gökyiğit, sanatçı Demet Akbağ ile iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

\"KUVVETİYLE BÜTÜN SANAYİ TOPLUMU ARKASINA TOPLAYABİLDİ VE LİDERLİK YAPTI\"

Cenaze törenine katılan İnan Kıraç, “Çok büyük bir adamdı. TÜSİAD başkanlığı süresinde hem dürüstlüğü, hem gücü hem de kuvvetiyle bütün sanayi toplumu arkasına toplayabildi ve liderlik yaptı. O devrede Türkiye\'yi bir yerlere getirdi. Öyle bir kişimiz bugün yok\" dedi.

Arzuhan Doğan Yalçındağ ise, “Hepimizin başı sağ olsun, tüm ülkenin. Çok değerli bir insandı. Öyle biriydi ki hem büyük müteşebbis, tutkuları olan, iş dünyasında büyük başarı elde etmiş, hem sosyal çevreye, dokunduğu her insana çok şey kazandırmış. Ama bütün bunların yanında bu insan profilinde çok az olan bir şeye sahip, çok zarifti. Çok zarif bir beyefendiydi. Tüm ülkenin başı sağ olsun\" şeklinde konuştu. Rona Yırcalı da kısa bir açıklama yaparak, “Feyyaz ağabey bizim çok sevdiğimiz büyüğümüzdü. Gerek kolejden, bilhassa Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kurucusu olarak beraber çalışma imkanı buldum. Türk- Amerikan münasebetlerine çok önemli girdileri olmuştur. DEİK\'e de, TÜSAD\'a da çok katkıları oldu. Önemli bir büyüğümüzü, iyi bir insanı kaybettiğimizi ifade etmek istiyorum\" diye konuştu. Feyyaz Berker\'in cenaze namazı öğle namazının ardından kılındı. Cenaze töreninin ardından Berker, Aşiyan Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntüler

- İnan Kıraç ile röportaj

- Yalçındağ ile röportaj

- Koç\'un görüntüsü

- Eczacıbaşı\'nın görüntüsü

- Rona Yırcalı ile röportaj

- Akbağ\'ın görüntüsü

- Cenazenin gidişi

- Gökyiğit\'in görüntüsü

- Detaylar



