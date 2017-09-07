DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI DAVASINDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün İstanbul Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu 7\'si tutuklu 40 sanığın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. 1,5 yaşındaki oğlu Deniz Nazım\'ın kendisini tanımadığını belirten sanık Fatih Gürsul, \"Ben tutuklandığımda sürükleniyordu daha. Eşim çok sıkıntı yaşıyor\" diyerek tahliyesini talep etti. Ancak Gürsul\'un tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu tutuklu sanıklar ile 10 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Fatih Gürul, \"Bu davada tutuklanan ilk kişiyim. 10 aydır tutukluyum, ciddi mağduriyetler yaşıyorum. 11 Ağustos 2014\'te Bylock kullandığım iddia ediliyor. Ama ben telefonu 2015 yılında aldığımın faturasını sundum. Bylock iddiasını maddi delillerle çürüttüğümü düşünüyorum. Ben herkesin Bank Asya\'ya koşup para yatırdığı bir dönemde F tipiyle mücadele etmiş biriyim. Bu yüzden doçentliğimi 2 yıl sonra geç aldım. 10 aydır üç kişilik odadayım. Bir saatlik görüş için annem, 18 saat yol yapıyor. Biri 1,5 yaşında, diğeri 3 yaşında iki bebeğim var. Eşim de mağduriyet yaşıyor. Kendim için değil, ailemin mağduriyetten kurtulması için her türlü adli kontrole razı olduğumu belirtirim. Tutukluluk yönündeki kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi talep ediyorum. Oğlum Deniz Nazım, beni tanımıyor. Ben tutuklandığımda sürükleniyordu daha. Eşim çok sıkıntı yaşıyor\" dedi.

AVUKATI DA TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Gürsul\'un avukatı da müvekkili hakkındaki tek iddianın Bylock olduğunu belirterek \"Müvekkilim Iphone 6 kullanıyordu ve telefon Bylock kullandığı iddia edilen tarihten sonra sıfır olarak alınmıştır. Sıfır olarak alınan telefonda Bylock kullanma imkanı yoktur. Müvekkilim bu yapıyla temas halinde olan kişilerle hiçbir ilişkisi söz konusu değildir. Yaklaşık 10 aydır tutukludur. Mağduriyetinin giderilmesi için tahliyesini talep ederiz\" diye konuştu. Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, hakkında yurtdışı yasağı bulunan sanıklar hakkındaki imza verme yönündeki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve savunması tamamlanan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

