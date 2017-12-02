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DHA İSTANBUL - FATİH BELEDİYESİ'NDEN 'KALDIRIM TAŞI' AÇIKLAMASI 

  İstanbul DHA  Fatih Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katındaki dairenin giriş kapısının kaldırım taşıyla örülerek kapatılması ardından çıkan haberler üzerine açılmasıyla ilgili Fatih Belediyesi yazılı bir açıklama yapt

02 Aralık 2017 15:46

 

İstanbul DHA 
Fatih Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katındaki dairenin giriş kapısının kaldırım taşıyla örülerek kapatılması ardından çıkan haberler üzerine açılmasıyla ilgili Fatih Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada \"Vatandaşlar tarafından üst mercilere yapılmış şikayet üzerine yapılan uygulama, bina ortak merdiven sahanlığından bodrum kattaki söz konusu yere ulaşım sağlanana kadar mevcut mağduriyetin giderilmesi için gereği yapılmıştır\" denildi. 
 

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