DHA İSTANBUL - ESENLER'DE OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI; 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Esenler\'de, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Esenler Tem Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Üner\'e (65) otogar istikametinde giden Osman Yeşiltaş\'ın kullandığı 34 RL 5367 plakalı otomobil çarptı. Üner, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çarpan aracın sürücüsü Yeşiltaş ve yoldan geçenler, araçlarını durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üner\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yeri ve çarpan otomobilde detaylı inceleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Üner\'in cesedi, ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Çarpan araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazanın olduğu yerdeki aydınlatma direklerindeki ışıkların yanmadığı görüldü.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araç

- Yerdeki cesedin görüntüsü

- Kazaya karışan sürücü ile röp

- Polisin olay yeri çalışması

- Aracın çekilmesi

- Genel ve detaylar



