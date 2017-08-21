DHA İSTANBUL - ERDOĞAN: ASKERLİKTE KIRGINLIK KAVRAMI GİBİ BİR KAVRAM OLMAZ (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"(AKSAKALLI\'NIN ATAMASI) Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar\"

\"(KILIÇDAROĞLU\'NUN AÇIKLAMALARI) Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün\'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın açıklaması yaptı.

\"NEREDE GÖREV VERİLİRSE ASKER GİDER GÖREVİNİ ORADA YAPAR\"

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın 2. Kolordu Komutanlığı\'na atanmasına ilişkin soru üzerine \"Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı\'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ

toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu\'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek\" dedi.

\"KILIÇDAROĞLU, DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun tutuklanabileceğine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise,

\"Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu

yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok\" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü;

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

21.08.2017 - 11.39 Haber Kodu : 170821067