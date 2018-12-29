T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - ENGELLİ GENÇ REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu

29 Aralık 2018 17:56

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri\'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu. 
Silivri\'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde saat 07.30 sıralarında M.G. (25) yatağında ölü bulundu. Bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, M.G.\'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
------------------------ 
-Cenaze aracı çıkışı
-Olay yeri görüntüleri
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Eren ERMİŞDHA SilivriBakımOlayAdli Tıp KurumuOlaylaDökümü   Cenaze
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24