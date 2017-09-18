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DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (2)

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN-  İSTANBUL DHA İstanbul'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu bekleniyor

18 Eylül 2017 11:00

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN-  İSTANBUL DHA
İstanbul\'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu bekleniyor. Belediyenin trafik yoğunluğuna karşı önlem aldığı kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 49 seviyelerinde.

Görüntü Dökümü:
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-D-100 Halıcıoğlu mevkiinden görüntüler
-15 Temmuz şehitler köprüsüne gidiş (Altunizade)
-D-100 Haliç mevkiinden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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