DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) ANADOLU ADALET SARAYI'NDA SİLAHLI SALDIRI (2)

- Cinayet davasında çıkışında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi öldü



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülen bir cinayet davasında taraflar arasında adliye içinde başlayan kavga adliye dışında silahlı saldırı ile sonuçlandı. Saldırıda Salih Hakyolu isimli bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir cinayet davasında taraflar önce adliyenin kantininde kavga etti. Burada yaralanan bir kişi ambulansa bindirildi. Polis taraflardan birini dışarıya çıkararak kavgayı önledi. Dışarıya çıkarılan taraf adliyenin bahçesinde polisle söz dalaşına girdi. Kendisine tepki gösterenlere karşılık veren polisin adliyeye götürülmesi ile bu tartışma sona erdi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Duruşmanın bitimi ile bu kez silahlar patladı. Silahlı kişiler, adliyenin dışındaki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan cafede bekleyen kişilere ateş açtı. Ateş sonucu birinin ağır iki kişinin yaralandığı, yaralanan Salih Hakyolu isimli kişinin kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde öldüğü öğrenildi. Diğer kişinin tedavisi ise sürüyor.

ARACI BENZİN İSTASYONUNDA TERK EDEREK YAYA KAÇTILAR

Ateş açan kişi ya da kişilerin araçla kaçmaya çalışırken adliyenin yakınında başka bir araca çarptığı, bu çarpışma nedeni ile aracı hemen adliyenin yakınındaki benzin istasyonuna bırakarak yaya kaçtıkları öğrenildi.Polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kavga nedeniyle adliyenin bahçesine çıkarılanların polise tepkisi

-Bunlara karşılık veren polis memurunun meslektaşları tarafından adliyeye götürülmesi

-Saldırıda kullanıldığı iddia edilen aracın gittiği yönde yaya olarak giden polislerin görüntüsü

-Silahlı saldırıda kullanıldığı iddia edilen aracın benzin istasyonundan görüntüsü

-Şüphelilerin çarptığı aracın görüntüsü

-Adliyeden görüntü

-Terkedilen araç

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar