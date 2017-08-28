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DHA İSTANBUL - (ek görüntülerle) - YENİ EVLİ ÇİFTİ MOTOSİKLET KAZASI AYIRDI

  Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA Bahçelivler'deki motosiklet kazasında her ikisi de 25 yaşındaki 1 yıllık evli çiftten koca hayatını kaybetti eşi yoğun bakımda

28 Ağustos 2017 18:21

 

Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA
Bahçelivler\'deki motosiklet kazasında her ikisi de 25 yaşındaki 1 yıllık evli çiftten koca hayatını kaybetti eşi yoğun bakımda.  
Kaza saat 09.25 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme\'de meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda çalışan çift  75 BA 425 plakalı motosikletleriyle yola çıktı.  Sürücü Volkan Ercan Çobançeşme  mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Volkan Ercan ve arkasında oturan eşi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sürüklendi.   Kazayı görenler  polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti Sefaköy\'deki bir hastaneye kaldırdı. Volkan Ercan hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti, Esra Ercan yoğun bakıma alındı. 1 yıllık evli çiftin Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services\'de (TGS) çalıştıkları öğrenildi.  Ercan\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. 


Görüntü Dökümü: 
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EK GÖRÜNTÜLER
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- Cenaze aracının çıkışı
- Olay yerinden görüntüler


GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER(ÖZEL)
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-Adli Tıp Kurumu
-Çiftin fotoğrafları
-Detaylar

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