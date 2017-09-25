DHA İSTANBUL - (ek bilgiyle) ERBİL SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.

Kuzey Irak\'ta faaliyet gösteren internet siteleri, Erbil Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Fayeq\'a dayandırarak THY\'nin 25 Eylül\'deki Erbil uçuşlarını \'Yolcu olmaması\' gerekçesiyle iptal ettiğini yazdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ise bugün saat 00.15\'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını açıkladı. THY ayrıca bugün saat 010\'da yapılması planlanan Gaziantep- Erbil seferini yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Atlasglobal Hava Yolları\'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.

