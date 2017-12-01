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DHA İSTANBUL - (Ek bilgilerle) OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1'i ÖĞRENCİ, 5 YARALI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul (DHA) Bağcılar'da, okul önünde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1'i öğrenci 5 kişi yaralandı

01 Aralık 2017 02:03

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul (DHA)
Bağcılar\'da, okul önünde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada 1\'i öğrenci 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, o sırada okuldan çıkıp eve giden bir öğrenci, ikisinin ise veli oldukları öğrenildi.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 2051 Sokak üzerindeki Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu önünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup okul önünde karşılaştı. İki gruptan kişiler, silahlarını çekerek birbirleiyle çatıştı. Okul dağılım saatine yakın olan çatışmada, şüphelilerden Mahsur Gümüş, Sinan Durmuş ile o sırada okuldan çıkıp eve giden 10 yaşındaki öğrenci İ.T., veliler Ersin Arslan, Zübeyde Serel yaralandı. Diğer şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın meydana geldiği yer güvenlik şeridiyle geçişlere kapatıldı. Olay yerine sevk edilen özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yerinde delil topladı.
Hastanede tedavileri süren yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

\"O SIRADA ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ\"
Görgü tanıkları, çatışmanın okul çıkış saatine yakın bir sürede meydana geldiğini söyledi. Silah seslerini duyan çevredekiler, silahlı çatışmaya karışanların olay yerinden kaçtığını belirtti. Bazı görgü tanıkları, olayın meydana geldiği sırada öğrencilerin derste olduğunu belirtti. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olayın meydana geldiği yerden görüntü
-Polis ekiplerinin inceleme yapması
-Özel harekat timlerinden görüntü
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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