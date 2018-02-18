DHA İSTANBUL - (ek bilgilerle)- ATAŞEHİR'DE RESTORANDAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de bir restoranda çıkan ve biri güvenlik görevlisi 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki kişi ile grup arasında önce sözlü tartışma yaşanıyor. Ardından tartışma kavgaya dönüşüyor. Kavga edenler arasındaki bir kişi diğerine kafa atıyor. Kafasına darbe alan kişi de belinden çıkardığı silah ile ateş ediyor. Açılan ateş sonucunda Zafer Ü. ve Özkan O. ile güvenlik görevlisi Güven B. yaralanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Silah çeken kişi

-Ateş etmesi

-Yaralananların yere düşmesi

-Genel ve detaylar

18.02.2018 - 11.20 Haber Kodu : 180218024

18.02.2018 - 08.14 Haber Kodu : 180218006