DHA İSTANBUL - DOĞAN MEDYA CENTER İŞGALİ DAVASINDA KEŞİF YAPILDI...

* 15 Temmuz darbe girişiminde Doğan Medya Center\'in işgal edilmesine ilişkin görülen dava kapsamında şehit edilen Vedat Bağcerci olayına ilişkin keşif yapıldı.

* Tutuklu sanıklardan Eski Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya cezaevinden getirilerek darbe girişimi gecesi nerede bulunduğunu anlattı.

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Doğan Medya Center\'ı işgal eden askerlerin yargılandığı davada alınan karar gereği Doğan Medya Center\'da keşif yapıldı. Keşife, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ ve üye hakimler ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol katıldı. Cezaevinden getirilen tutuklu sanık eski Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya

ile olay gecesi Doğan Medya Center\'i işgal eden darbecilere karşı direnen Osman Yıldırım ile Serkan Çağlayan da \"tanık\" sıfatıyla keşifte hazır bulundu.

TANIKLAR OLAYI ANLATTI

Mahkeme Başkanı Dağ, ilk olarak tanıkların beyanlarını dinledi. Tanıklardan Osman Yıldırım, beyanında darbecilere direnmek için Doğan Medya Center\'e geldiklerini burada \'C\' Kapısı önünde bulunan 4 askerin kendilerine doğru ateş açtıklarını, Vedat Bağcerci\'nin de o sırada vurulmuş olabileceğini söyledi. Diğer tanık Serkan Çağlayan da, olayda şehit edilen Vedat Bağcerci\'nin 15 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Helikopterdekilerle, yerdeki polisler arasında çatışma oldu. 3-4 dakika içinde her yerden ateş edildi. Biz de yere yattık. Ondan sonra \'Yaralı var\' diye bağırdılar. Yaralının olduğu yere gittiğimizde Vedat\'ı su arkının içinde yaralı şekilde gördüm\" dedi.

SANIK YÜZBAŞI O GECE HÜRRİYET BİNASINDA BULUNDUĞU YERLERİ GÖSTERDİ

Daha sonra mahkeme heyeti, Vedat Bağcerci\'nin vurulduğu yeri gezerek incelemede bulundu. Ardından Bağcerci\'yi vurduğu iddia edilen sanık Süleyman Ahmet Kaya, yer göstermek için cezaevi aracından indirildi. Sanık Kaya, bilirkişilerin de eşlik ettiği keşifte o gece nerede olduğunu mahkeme heyetine anlattı. Sanık Kaya, Bağcerci\'nin kendisinin silahından çıkan kurşunla vurulmadığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekipleri de Mahkeme Başkanının talimatı üzerine Bağcerci\'nin vurulduğu yerde mermi çekirdeği araması yaptı.

İDDİANAMEDEN

3\'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, sanıkların, \"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek\", \"Cebir ve şiddet kullanarak TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\", \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanık Süleyman Ahmet Kaya\'nın, Vedat Barceğci\'nin ölümü nedeniyle \"Kasten öldürmek\" suçundan müebbet ile \"Silahla tehdit\", 9 kez uygulanmak üzere \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi\" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan\'ın \"Silahla tehdit\", iki kez uygulanmak üzere \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker\'in de \"Silahla tehdit\" ve \"Basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi\" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor. İddianamede, sanık 14 erin çeşitli suçlardan 4 yıldan 200\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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- Mahkeme heyetinin keşife katılması

- Sanık Süleyman Ahmet Kaya\'nın jandarma eşliğinde araçtan indirilmesi

- Kaya\'nın o gece bulunduğu yerlerş göstermesi

- Genel ve detaylar

15.10.2017 - 12.51 Haber Kodu : 171015042

15.10.2017 - 15.37 Haber Kodu : 171015078

15.10.2017 - 12.49 Haber Kodu : 171015041 (Arşiv)

