DHA İSTANBUL - D-100'DEKİ KAZA ANI KAMERADA...

Haber - Kamera: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardan birinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında trafik tamamen durdu. Ankara istikametine yaklaşık 15 dakika duran trafik kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından açıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritte bir aracın beklediği, aracın arkasında bir kişinin el işretleriyle araçları uyardığı ve bu sırada hızla gelen bir aracın duran araca çarptığı, çarpan araca arkadan gelen bir başka aracın da çarptığı görülüyor.



Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Sağ şeritte duran aracın arkasında bir kişinin el hareketleri yapması

-Hızla gelen aracın duran araca çarpması

-Çarpan araca arkadan gelen başka bir aracın çarpması

AKTÜEL

-Kazaya karışan araçlar

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Tamamen duran trafik

-Kazaya karışan araçların kaldırılması

-Trafiğin açılması

-Genel ve detay görüntüler



