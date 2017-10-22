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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKONDAN YAPILAN DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'na katıldı

22 Ekim 2017 22:25

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası\'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. Erdoğan  \'çay var mı?\' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan\'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı. 

ERDOĞAN\'DAN DERBİ YORUMU
Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, \"Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte.\" dedi.
Erdoğan\'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın kongre merkezi çıkışı
-Bir kadının balkondan seslenmesi
-Erdoğan\'ın çay işareti yapması
-Eve girmesi ve aile ile selamlaşması
-Ev sahibinin ağlaması
-Sohbet etmeleri
-Galatasaray formalı genç
-Erdoğan\'ın Galatasaray formalı gence takılması
-Evden ayrılması

22.10.2017 - 19.01 Haber Kodu : 171022154

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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