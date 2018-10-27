DHA İSTANBUL - CHP'Lİ SALICI:  BAŞKA YERLERDEN ARAYIŞLARA GİRMEMİZE GEREK YOK 

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart\'ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP\'nin İstanbul adayı için \"31 Mart seçimlerini İstanbul\'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul\'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi\'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul\'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir\" dedi.

\"İSTANBUL BÖLGE TOPLANTISI DÜZENLENDİ\"

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nca yerel seçim çalışmaları kapsamında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'İstanbul Bölge Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kurultay delegeleri, il başkanı ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölge toplantılarının temel amacının 31 Mart\'taki yerel seçimlere yönelik partinin kendi içinde konuşma ve tartışma pratiğini hayata geçirerek, en doğru adayların bulunması için gerekli görüşlerin ortaya konulması olduğunu söyledi.

Salıcı, \"Cumhuriyet Halk Partililer, kendi içinde tartışan belki de tek siyasi partidir. Biz kendi içimizde tartışacağız, \'en doğruyu nasıl buluruz?\' diye nezaket çerçevesi içinde ve yoldaşlık hukuku çerçevesinde birbirimize görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ondan sonra birlik ve bütünlük içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi\'nin seçim stratejisini ortaya koyacak adaylarıyla beraber, onlara destek olacak örgütüyle birlikte dışarıya çıkacağız ve bu mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılığı Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında görüyorum\" dedi.

\"31 MART İSTANBUL\'UN KURTULUŞUNUN BAŞLANGICI OLSUN\"

Türkiye\'nin AK Parti iktidarları döneminde 16 yılda yönetilemeyecek bir noktaya geldiğini söyleyen Salıcı şunları söyledi:

\"Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin şu ana kadar göreve getirmiş olduğu siyasetçilerin 10 katından daha fazla siyasi kadroya, çözüm önerisine ve bu iktidarı alıp Türkiye\'yi yönetebilecek iradeye sahip. Gelin bunu hep birlikte yapalım. 31 Mart seçimlerini İstanbul\'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Bizim başka yerlerden arayışlara girmemize gerek yok. Bu salon gayet nitelikli bir hazirun bu salondaki arkadaşlarımız İstanbul\'daki üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi\'ne gönül veren arkadaşlarımız İstanbul\'un 39 ilçesini de büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi bilir.\"

KAFTANCIOĞLU: BİR İSTANBUL HİKAYESİ\'NİN MUTLU SONLA BİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ

\"İstanbul nefes alırsa, Türkiye nefes alır\" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise \"İstanbul\'un nefes alabilmesi için biz sizlerle birlikte, bütün kahramanın sizler olduğu bir İstanbul hikayesi yazdık. Hikayesi olmayan hiçbir iş başarıya ulaşmaz. Önce hikayemizi yazacağız sonra inandığımız hikayemizi çalışarak, herkese anlatacağız ve inandıracağız. Sonrasında da o hikayeye yaraşır kahramanlar yerleştirdiğimizde bir İstanbul hikayesi\'nin mutlu sonla bittiğini göreceğiz\" ifadelerini kullandı. Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-CHP\'li Salıcı\'nın konuşması

-İl Başkanı Kaftancıoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar