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DHA İSTANBUL - CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN SİHA AÇIKLAMASI

DHA İSTANBUL - CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN SİHA AÇIKLAMASI Haber - Kamera: Gülseli KENARLI / İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Görüntü Dökümü: ---------------------- Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması Genel ve detaylar

10 Eylül 2017 15:28

DHA İSTANBUL - CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU\'NDAN SİHA AÇIKLAMASI

Haber - Kamera: Gülseli KENARLI / İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Görüntü Dökümü:
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Sezgin Tanrıkulu\'nun açıklaması
Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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