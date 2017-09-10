DHA İSTANBUL - CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN SİHA AÇIKLAMASI
DHA İSTANBUL - CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN SİHA AÇIKLAMASI
Haber - Kamera: Gülseli KENARLI / İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
Görüntü Dökümü:
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Sezgin Tanrıkulu'nun açıklaması
Genel ve detaylar
10 Eylül 2017 15:28
DHA İSTANBUL - CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU\'NDAN SİHA AÇIKLAMASI
Haber - Kamera: Gülseli KENARLI / İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
Görüntü Dökümü:
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Sezgin Tanrıkulu\'nun açıklaması
Genel ve detaylar
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