DHA İSTANBUL - ÇAMLICA TEPESİNDE ÇOCUKLARIN KAR KEYFİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çamlıca tepesinden görüntü

-kar topu oynayan çocuklardan görüntü

-Fotoğraf çekemlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler