DHA İSTANBUL - BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI “ENİS BERBEROĞLU'NUN BOZMA KARARINA" ŞERH DÜŞTÜ…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanması davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan CHP\'li Enis Berberoğlu hakkındaki hükmün bozulması kararına şerh düştü.

MAHKEMENİN KARARININ BOZULDUĞU HATIRLATILDI

Şerh kararında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi\'nce 9 Ekim 2017 tarih 2017 /1405 esas 2017/1646 sayılı karar ile sanık Enis Berberoğlu hakkındaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen mahkumiyet hükmüne karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı hatırlatıldı. Söz konusu başvuru sonucunda sanık avukatlarının istinaf nedenlerinin yerinde görüldüğü, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 280/1-b ve 289/1-g uyarınca diğer yönleri incelenmeksizin CMK\'nın 272/1 maddesi gereğince bozulmasına karar verildiği belirtildiği hatırlatıldı.

“CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR\"

Başsavcılığın şerh kararında, “Ceza Dairesince ilk derece mahkemesinin kararında CMK\'nın 289\'da belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ise bu karara karşı BAM Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi bulunmamaktadır\" denildi. Şerh kararında şu ifadelere yer verildi:

Anayasa Mahkemesi\'nin 26 Ekim 2017 tarih 2017/48 E, 2017/129 K sayılı kararında da belirttiği üzere CMK\'nın 289\'a göre Bölge Adliye Mahkemesi\'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararlarına direnemeyeceği hukuka kesin aykırılık halleri olan…Hükmün 230 maddesi gereğince gerekçeyi içermemesi …de sayılmıştır. Böylece Adliye Mahkemesi\'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararlarıyla bağlı olacağının bunun 289. Maddede sayılanlarla sınırlı olduğu; fakat davanın esasına ilişkin hususlar (örneğin inceleme konusu kararda olduğu gibi atılı suçun ve benzeri başka bir suçun dahi unsurlarının oluşup oluşmadığına dair bir değerlendirme yapılması) bu kapsamda sayılmamıştır. İstanbul BAM 2.Ceza Dairesi\'nin bozmaya ilişkin kararının 4. No\'lu bendinde CMK maddesi 289\'da sayılan unsurların dışında bulunduğu düşünülmektedir. Bu karara BAM Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olağan ya da olağanüstü itiraz ya da temyiz gibi bir kanun yolu mümkün değil ise de görüldü ekranımızda dosyanın incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi üzerine fiziki dosyada getirilerek incelenmiş olmakla yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde mahkemenizin 2017 /1405 esas sayılı dosyasının görüldüğü yapılarak gönderilmiştir. Gereği rica olunur.\"

BERBEROĞLU\'NUN AVUKATI: BOZMA KARARINA İLK DERECE MAHKMESİ\'NİN VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NIN UYMASI GEREKMEKTEDİR

Öte yandan DHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Enis Berberoğlu\'nun avukatı Yiğit Acar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın şerh kararına ilişkin şunları söyledi: Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin verdiği karar nihaidir. Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının esastan bozmuştur. Bu bozma kararına ilk derece mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın da uyması gerekmektedir. Söz konusu Başsavcılığın yazısında da belirttiği gibi olağanüstü ya da olağan kanun yoluna ya da itiraz yoluna gitme hakkı bulunmamaktadır. Enis Berberoğlu\'nun dosyası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmiştir.

