DHA İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ'NDE LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)

- Yerler bir anda beyaza büründü

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı başladı.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü\'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Çatalca\'da da benzer manzara var. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede kar tuttu.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntüler