T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ'NDE LAPA LAPA KAR YAĞIŞI (2)

- Yerler bir anda beyaza büründü Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı başladı

12 Aralık 2018 13:48

- Yerler bir anda beyaza büründü

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da kar yağışı başladı.
Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkili oluyor. Beylikdüzü\'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Çatalca\'da da benzer manzara var. Yol kenarları ve araçların üstü kısa sürede kar tuttu.

Görüntü Dökümü:
----------
-Kar yağışından görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YerlerErsan SANAlper KORKMAZDHA İstanbulSıcaklığınSilivriBeylikdüzüSürücülerYolGörüntü Dökümü Kar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24