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DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DAKİ ŞÜPHELİ ARAÇTAN "BOMBA" ÇIKTI

  *  DEAŞ'lı olduğu öne sürülen şüphelilerin park ederek kaçmaya çalıştığı otomobilden parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığı öğrenildi

28 Ekim 2017 22:38

 
*  DEAŞ\'lı olduğu öne sürülen şüphelilerin park ederek kaçmaya çalıştığı otomobilden parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığı öğrenildi.

* Operasyonda 2\'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden biri bacağından vuruldu.
 
* Şüphelilerin dün akşam saatlerinde Esenyurt ile Arnavutköy\'deki evlerde peş peşe meydana gelen patlamalarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Sinan BİLGİLİ - Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU ,  İstanbul DHA 
Bayrampaşa\'da bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan araçtan bomba çıktığı belirtildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan iki dairede peş peşe meydana yangın ve patlamalar üzerine çalışma başlattı. 
Polis ekipleri plakasını belirlediği bir otomobil üzerinden DEAŞ terör örgütü adına eylem planladığı iddia edilen şüphelilere ulaştı. 2\'si kadın olmak üzere toplam 4 kişiyi adım adım takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri , aile gibi davranan şüphelilerin beyaz renkli bir otomobile binmesi harekete geçti. TEM ekipleri, şüphelilerin otomobili saat 16.30 sıralarında, Bayrampaşa\'da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bırakarak uzaklaşmaya çalıştıklarını tespit edince operasyon yaptı. 
 
ŞÜPHELİLERDEN  BİRİ BACAĞINDAN VURULDU
Polis ekiplerinin \'dur\' ihtara uymayarak kaçmaya çalışan erkek şüphelilerden birini bacağından vurdu. Operasyonda 2\'si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şüpheli tedavi işlemleri için hastaneye kaldırılırken diğer 3 kişi, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
 
FÜNYE İLE PATLATILDI
TEM ekipleri,  şüphelilerin bıraktığı beyaz otomobil çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları açık otoparktan uzaklaştırdı. Ekipler otomobilde bomba düzeneği olduğundan şüphelenerek durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ekipleri  araçta 2 defa fünye ile kontrollü patlatma  gerçekleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri fünye ile patlatılan otomobilde inceleme yaptı.
 
EL YAPIMI, UZAKTAN KUMANDALI  BOMBA
Emniyet kaynakları; şüphelilerin park ederek bıraktığı otomobilde yaptığı incelemede parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığını belirtti. Bomba uzmanlarının araçtan çıkanları incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polislerin önlemi
-Kontrollü patlatma
-Bomba uzmanının görüntüsü
-Aracın görüntüsü
-Bomba uzmanını incelemesi
-Araçtan çıkanlar
-Poşettekilerin çıkarılıp incelenmesi
-Çıkanların incelenmesi


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