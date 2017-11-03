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DHA İSTANBUL - BATAN GEMİDEN BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI 

-Batan gemiden 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı, şimdiye kadar 3 mürettebatın cesedi çıkarılmış oldu

03 Kasım 2017 22:01

-Batan gemiden 1 kişinin daha cesedi çıkarıldı, şimdiye kadar 3 mürettebatın cesedi çıkarılmış oldu.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA
Şile açıklarında batan gemiden Hüsamettin Yazıcı adlı bir mürettebatın daha cesedi çıkarıldı. Bugün, Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün cesetleri çıkarılmıştı. Böylece arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 mürettebatın cesedi çıkarılmış oldu.
Hüsamettin Yazcı\'nı cenazesi saat 18.30 sıralarında gemiden kıyıya çıkarıldıktan sonra, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından 
-Cesetlerin tekneye taşınması

03.11.2017 - 18.20 Haber Kodu : 171103239

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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