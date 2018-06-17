DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM YENİKAPI'YA VAPURLA GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti\'nin Yenikapı\'da düzenlediği \"Büyük İstanbul Mitingi\'ne vapurla gitti. Başbakan Yıldırım, Vahdettin Köşkü\'ndeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Çengelköy İskelesi\'ne geçti. Yenikapı\'ya vapurla geçen Binali Yıldırım\'a, eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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Binali Yıldırım\'dan görüntü
Yıldırım, vapur ile Yenikapı\'ya gitmesi
Genel ve detaylar
17.06.2018 - 19.28 Haber Kodu : 180617199