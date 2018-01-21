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DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ (Geniş Haber)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

21 Ocak 2018 15:50

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.  Konu başlığının \"Zeytin Dalı Harekatı\" olduğu belirtilen toplantı  saat 10.40\'ta başladı, saat 12.20\'de sona erdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Binali Yıldırım\'ım Vahdettin Köşkü\'ne girişi
-Vahdettin Köşkü\'ne gelen medya temsilcileri
-Genel ve detaylar

21.01.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180121064

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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