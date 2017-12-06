DHA İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR VE FATİH'TE DEAŞ OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde 2 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri Fatih ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 6 adrese yaptığı baskınlarda, DEAŞ adına savaş bölgelerinde bulunmuş ve İstanbul\'da faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.