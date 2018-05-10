DHA İSTANBUL - BAKAN SARIEROĞLU: KISA SÜREDE 1750 KİŞİLİK ÇALIŞAN İŞKUR'A KATILACAK

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI – İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Çok kısa süre içerisinde 1000 iş ve meslek danışmanı daha alımı gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1750 kişilik çalışan İŞKUR ailemize katılacak\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikları Konfederasyonu’nun düzenlediği “Çalışma Hayatı İstişare Toplantısıöna katıldı. Conrad Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

“Önemli dönemlerden geçiyoruz. Uluslararası arenada yaşanan gelişmeler var, küresel boyutta mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalar var. bunların ülkemize etkilerini hissetiğimiz bir dönemdeyiz. Dün Ekonomik Koordinasyon Kurulumuz Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplandı. Sonrasında da gerekli açıklamalar yapıldı. Tüm piyasaları etki altına almış bir süreç var. Hükümet olarak ortalama son 16 senede 5.8 büyüme performansıyla süren bir başarı hikayemiz var. Bunun istihdama, ihracata güçlü yansımalarının olduğu, ihracat rekorları kırdığımız, Türkiye’nin dünyanın parlayan yıldızı haline geldiği bir süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Aynı performansımızı sürdürme konusunda karalıyız. Gerek para politikalarımızda, gerek mali politikalarımızda aynı kararlı politikaları taviz vermeden sürdüreceğiz. Açık piyasa ekonomisine sahip bir Türkiyeyiz. Açık piyasa ekonomisinin enstrümanlarını içinden geçtiğimiz devrede sağlıklı şekilde devreye sokarak inşallah son süreçlerde yaşanan bu dalgalanmalarla ilgili durulma sürecine gireceğiz.\"

“HİÇBİR ZAMAN POPÜLİST BİR YAKLAŞIM İÇİNDE OLMADIK\"

Bakan Sarıeroğlu, “Bir seçim sürecine girmiş durumdayız, Türkiye açısında tarihi bir dönem. Bu bağlamda AK Parti olarak hiçbir zaman popülist bir yaklaşım içinde olmadık. 16 yıl boyunca nasıl bir bakış açısı ortaya koyduysak yine aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Dün mecliste de görüşmeye başlanılan emeklilerimizle, iş dünyamızla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren bir paketimiz söz konusu. Bu paketin sanki harcamalarda artış varmış, sanki farklı bir süreç varmış algısına sebep olmasına dair girişimler oldu. Böyle bir şey söz konusu değil\" şeklinde konuştu.

YENİ SİSTEM

Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

“Ben müjdesini de vermek istiyorum. İlk günden itibaren bu sadeleşmeyle ilgili bakış açımız vardı. O kadar çok teşvik uygulamamız var ki \'Bunu nasıl faydalanılır hale getirebiliriz\' diye düşündük. Bir de ilk üç dönemde faydalanılmayan teşviklerle alakalı da paketimize bir uygulama koymuştuk. Bu durumlarla tekrar karşı karşıya kalmamamız için sistemimiz Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız bizim bu sistemimize girdikleri zaman, e-Devlet üzerinden, yine web sayfamız üzerinden girilebiliyor, firmalarının bilgilerini yazıp, işe alacakları kişinin TC numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyorlar. Diğer taraftan faydalanmak istedikleri teşvik varsa onu seçtiklerinde ve faydalanamadıklarında neden faydalanamadıklarını, nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili de bilgileri verdiğimiz çok katkı ve faydası olacağına inandığım bir sistem. Şimdi deneme açısından açtık sistemimizi, yorumları alacağız, yine bir eksik varsa, eklenmesi gereken bir şey varsa bunlarla ilgili takviyelerimizi de yapacağız. Sistem, teşviklerden daha etkili faydalanabilmek açısından iş dünyamızın şu anda hizmetine girmiş durumda\"



1750 KİŞİ İŞE ALINACAK

Sarıeroğlu, “İnşallah önümüzdeki dönemde personel sayımızı daha da artıracağız. Ama çok kısa süre içerisinde 1000 iş ve meslek danışmanı daha alımı gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere işe alacağız. Çok kısa süre içerisinde 1750 kişilik çalışan, İŞKUR ailemize katılacak\" dedi.



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