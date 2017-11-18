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DHA İSTANBUL -  BAKAN KAYA, 4. SİNOP TANITIM GÜNLERİ'NE KATILDI

  Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun Uyanık / İstanbul DHA Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, '4

18 Kasım 2017 20:22

 

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun Uyanık / İstanbul DHA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \'4. Sinop Tanıtım Günleri\' etkinliğine katıldı.
Fatma Betül Sayan Kaya, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda 16 Kasım\'da başlayan ve yarın da sürecek \'4. Sinop Tanıtım Günleri\' etkinliğine katıldı. Burada stantları gezen Bakan Kaya, vatandaşlarla sohbet etti. Kaya, ayrıca kendisine ikram edilen Sinop\'un yöresel ürünlerinden de tattı. Bakan Kaya\'ya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. 

Görüntü Dökümü
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-Bakan Kaya\'nın stantları gezmesi
-Vatandaşlarla sohbeti
-Stantlardan görüntüler
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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