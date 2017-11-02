DHA İSTANBUL - BAKAN AĞBAL'IN "SLAYT" TEPKİSİ

* Maliye Bakanı Naci Ağbal,

\"Enflasyon, sıkıntılarımız var burada. Hedef olarak aşağıya çekmek istiyoruz. Ama son gelen rakamlarda gerçekten enflasyonla mücadelenin o kadar da kolay olmayacağını gösteriyor. Ama bunun çok önemli bir alan olduğunu biliyoruz ve ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele de daha kararlı, daha çok adımlar atmamız gerektiği ortaya çıkıyor\"

* Bakan Ağbal, konuşması sırasında slaytların hızlı geçtiğini belirterek \"Slaytları kim kaydırıyorsa benim konuşmamı takip etmiyor\" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen \'Türkiye İhracat Haftası\' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Ağbal, \"Küresel ekonomide her şey iyi de gitmiyor. Bazı riskler de var. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin olmak üzere Fed (ABD Merkez Bankası) başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin para politikalarını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırma ihtimali, bölgemiz başta olmak üzere jeopolitik riskler, küresel koruma eğilimleri ve özel sektör borçluluk oranlarının küresel düzeyde artmış olması da önümüzdeki dönemde önemli riskleri barındırıyor\" dedi.

ASYA VE AFRİKA PAZARI

Bakan Ağbal, \"Biz yüksek teknolojili üretim deyince yüzümüzü batıya dönüyoruz. Aslında doğudan güçlü bir yükseliş geliyor. Ciddi anlamda Çin, Hindistan, Güney Kore o bölgede yüksek teknolojili ürün ve üretim ve katma değerli üretim gittikçe artıyor. İhracatçılar olarak bizim mutlaka ve mutlaka yönümüzü, stratejimizi, istikametimizi, geleceğe ilişkin planlarımızı kurarken, küresel ekonomideki bu değişime odaklanıp, hedef pazarlar olarak özellikle Asya pazarlarını ve yeni bir yol olarak da Afrika\'yı mutlaka stratejik düzeyde takip etmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu.

SLAYTLARA TEPKİ

Bakan Naci Ağbal, konuşması sırasında arkasında bulunan iki ekranda yer alan, hazırladığı slayt gösterisinin konuşmasına uygun gitmediğini belirterek, \"Bir müdahale yapacağım. Bu sunumu kim yapıyorsa, slaytları kim kaydırıyorsa benim konuşmamı takip etmiyor. Benim konuşmam ile slaytlar yan yana gitmiyor. Şunları düzgün yapın. Geriye gelin, ben daha gerideyim. Çok hızlandılar, beni mi zorlamaya çalışıyor\" diyerek güldü.

\"AŞAĞIYA ÇEKMEK İSTİYORUZ\"

Bakan Ağbal, slaytlar düzeltildikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:

\"Enflasyon, sıkıntılarımız var burada. Hedef olarak aşağıya çekmek istiyoruz. Ama son gelen rakamlarda gerçekten enflasyonla mücadelenin o kadar da kolay olmayacağını gösteriyor. Ama bunun çok önemli bir alan olduğunu biliyoruz ve ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele de daha kararlı, daha çok adımlar atmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu dönemde cari açığın yine sürdürülebilir seviyelerde olmasını ve işsizlik oranının tek hanelere düşmesi gerektiğini görüyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Ağbal\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar