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DHA İSTANBUL - BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN (2)

Haber-Kamera:  Ersan SAN - İSTANBUL DHA Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

12 Ekim 2018 21:09

Haber-Kamera:  Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yangın çıktı. 
Hastanenin çocuk acil bölümündeki ameliyathanede saat 17.15 sıralarında kabloların tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bu sırada hastalar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman nedeniyle ameliyathanedeki hastalar ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.
İtfaiyenin hastanedeki çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Hastane önünden görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Hastaların tahliyesi
-Ambulanların gidişi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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