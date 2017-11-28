DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...

Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar\'da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde polise telefonla ulaşan bir kişi, Gümüşpala Mahallesi\'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıcılığı yapıldığın iddia ederek, evde bulunan bir kadının da dövüldüğünü ileri sürdü.

Avcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese hemen operasyon düzenledi.

Operasyonda, Eray A. gözaltına alınırken bu kişi tarafından dövüldüğü iddia edilen Ü.K.Ç adlı kadının ifadesine başvuruldu. Ardından evde yapılan aramada, 1 hassas terazi, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf kilitli poşetler içerisinde 48.70 gram ağırlığında 44 fişek halinde esrar maddesi, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Eray A.\'nın ifadeleri doğrultusunda Denizköşkeler Mahallesi\'nde bir başka adrese yapılan baskında da, Şahin E. ve Soner S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada da, 2 tabanca ve mermileri, 1 hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet içinde 51.10 gram esrar, satışa hazır halde 56.50 gram gelen toz(kubar) esrar, 58 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerin Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen uyuşturucu, hassas terazi ve silahlar



