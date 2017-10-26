DHA İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE ARAÇLAR, SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALDI

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle toprak yolda bir araç mahsur kaldı. Aracı kurtarmaya giden iki çekici de çamura saplanınca daha büyük üçüncü çekici istendi.

İstanbul\'da etkili olan yağış nedeniyle Arnavutköy\'de bir araç 20.30 sıralarında, toprak yolda çamura saplandı. Araçtakilerin, Sazlıbosna Barajı\'nda balık tuttukları, aniden bastıran yağmurun ardından araçlarıyla çıktıkları yolda mahsur kaldıkları öğrenildi. Bu kişilerin yardım için çağırdıkları iki çekici de araca ulaşamadan aynı yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine olay yerine daha büyük çekici çağrıldı. Büyük çekici önce çamura saplanan 2 çekiciyi ardından mahsur kalan aracı kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalan çekicilerden görüntüler

-Sürücülerle röp.



