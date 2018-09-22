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DHA İSTANBUL -  ARNAVUTKÖY'DE '10 NUMARA YAĞ' OPERASYONU

İstanbul DHA Arnavutköy'de yapılan operasyonda  25 bin litre "10 numara yağ" ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2018 14:55

İstanbul DHA
Arnavutköy\'de yapılan operasyonda  25 bin litre \"10 numara yağ\" ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Arnavutköy\'de kaçak akaryakıt taşıyan TIR\'ın bir ambara girdiğini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, C.B., O.A., M.B, ve A.B. yakalandı. Ambarda ve TIR\'da yapılan aramalarda ise 25 bin litre satışa hazır \'10 numara yağ\' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun polis kamerası görüntüleri

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