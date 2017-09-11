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DHA İSTANBUL - ANADOLU YAKASINDA DA OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİ

  Haber Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul'da bugün okul servisi denetimi yaptı

11 Eylül 2017 17:46

 

Haber Kamera : Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul\'da bugün okul servisi denetimi yaptı.
Üsküdar\'da da denetimler vardı. Altunizade\'de polisler okul taşıtlarını durdurarak tek tek inceledi.  Denetlemede bazı araç sürücülerine emniyet kemeri takmadığı gerekçesi ile 95 TL ceza yazıldı. Bir servis şoförü ise yapılan uygulamadan memnun olduğunu belirti. 

Görüntü Dökümü:
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- Okul taşıtı sürücüsü ile röp
- Polisin denetim yapması
- Sürücüye ceza yazılması
- Sürücü ile röp

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