DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle geniş haber) ERDOĞAN'DAN "TEOG" VE " KUZEY IRAK REFERANDUMU" AÇIKLAMASI 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\" (TEOG\'UN KALDIRILMASI) Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu\"

\"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\"

“Çocuklarımız bu TEOG denilen, hakikaten ciddi manada sıkan, sıkıştıran ve paraların aktığı, akıtıldığı bu süreçlerden inşallah çocuklarımızı kurtarmış oluruz\"

\"(KUZEY IRAK REFERANDUMU) Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'de gerçekleşecek olan Birleşmiş Millet 72. Genel Kuruluna katılmak üzere Atatürk Havalimanı\'nda New York\'a hareket etti. Erdoğan, Devlet Konukevi\'nde ziyaretiyel ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"New York\'ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum\" dedi.



TEOG\'UN KALDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TEOG sınavının kaldırılmasına yönelik sorusu üzerine “Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Bu çok basit. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Dün sayına Başbakanımızla bu konuda mutabakatımız da oldu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek, bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken, çocuklarımızın daha okul derslerine yönelmelerini önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Bütün mesele okullarda orta kısımlarını bitirdikten sonra, liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullarda atılacak adımlardır\" diye konuştu.

“BU SÜREÇLERDEN İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZI KURTARMIŞ OLURUZö

Erdoğan, “Bundan sonra gidecekleri liselere yönelik, girecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Bu liseler özellikle Milli Eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek veya düz liseden anadolu lisesine mi gidecek buralarda bu liseler kendi imtihanlarını kendileri yapar ve bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır. Ama o okullarda imtihanlar da yapılırken Milli Eğitim\'in bizzat kontrolü altında, müfettişleriyle veya farklı bir şekilde bu kontrol yapılır. Böylece bu imtihanlar da yapılarak, bu okullara kaç kişi lazımsa bunların içerisinde en başarılı olanlar hangisi ise onlarda seçer alır. Böylece çocuklarımız bu TEOG denilen, hakikaten ciddi manada sıkan, sıkıştıran ve paraların aktığı, akıtıldığı bu süreçlerden inşallah çocuklarımızı kurtarmış oluruz\" diye konuştu.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ BİZDEN ALACAKSIN AMA IRAK\'IN PARÇALANMASINA GELİNCE BİLDİĞİNİ OKUYACAKSINö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak\'taki bağımsızlık referandum konusunda görüşleri ve konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısında nasıl bir adım atılacağının sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak\'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size \'Buyurun devam edin\' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak\'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya? Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şu anda Amerika\'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak\'ın bölünmez bütünlüğüdür\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ABD ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de ABD\'de eşlik edecek.

