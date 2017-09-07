DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle - geniş haber) ŞERİF MARDİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



İdris TİFTİKCİ / İstsanbul DHA

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin, son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin için Yeniköy Çarşı Merkez Camisi\'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Camide Mardin\'in oğlu Osman Mardin taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Mardin\'in amcasının kızı Betül Mardin, kuzeni Ömer Dormen\'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Tören öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu, Şerif Mardin\'in vefatının Türkiye ve ilmi camia açısından çok büyük kayıp olduğunu, bir neslin, herkes için örnek teşkil eden mümtaz bir şahsiyeti olduğunu belirterek, \"Bir nesil onunla sosyal bilim metodolojisini, yöntemini, yeni kavramları tanıdı. Arkasında çok köklü bir miras bıraktı. Şahsi olarak da Şerif Mardin hocayla, üniversitenin ilk yıllarından itibaren yakın hukukumuz oldu. Doktora çalışmam esnasında çok yoğun teşrik-i mesai içinde olduk. Kendisi o dönemlerde, 12 Eylül sonrasındaki özellikle sıkıntılı dönemlerde hep düşünce özgürlüğünü savundu. Hiç bir zaman akademik camia üzerindeki baskılara taviz vermedi. Her zaman Türkiye\'deki her türlü vesayet anlayışına karşı, ilmi ve akademik özerkliğin savunucusu oldu. Bu açıdan birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda sadece ilmi birikimiyle değil, sergilediği ilmi ahlakla da gerçek bir örnek teşkil etti hepimiz açısından diye konuştu. Şerif Mardin ile Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerinde de yakın teşrik-i mesailerinin olduğunu anlatarak, Her seferinde kendisinin yakın dönem Türk siyasetini ve Türk düşünce hayatını bilen bir çınar kimliği ile hep doğru tahlilleri oldu. Kritik dönemlerde yaptığı kavramsallaştırmalarla, sosyal gelişmeleri tanımlamak, anlamak bakımından da çığır açtı\" şeklinde konuştu.

\"GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS, HEPİMİZİN GURUR DUYMASI GEREKEN BİR MİRAS\"

Davutoğlu, \"Konuşamıyordu ama haliyle, tebessümüyle ve birlikte olmanın getirdiği heyecanla, dudaklarıyla hala ders verme aşkını barındırıyordu. Benim de öğrencim olan bir çok arkadaşımız daha sonra Şerif Mardin hocanın da öğrencisi oldu. Dolayısıyla hocaların hocası lakabını da bu anlamda hakkıyla hep yerine getirdi. Hayatının son demlerinde dahi ders vermekten ve ders vermeyi bir hayatı anlamlandıran bir faaliyet olarak görmekten vazgeçmedi. Ziyaret ettiğimde masasında hala kitaplar ve öğrenciler vardı. Dolayısıyla bir kaç nesli eğitti. Çok önemli bir kayıp. Geride bıraktığı miras, hepimizin gurur duyması gereken bir miras, hem Türkiye\'de sosyal bilim geleneği açısından hem de Türk düşünce hayatının uluslararası alana tanıtımı açısından. Evrensel nitelikli ürünleriyle de bu alanı, uluslararası bilinirliğe açtı. Düşünce hayatımızın hemen hemen her çizgisini eserlerine yansıtarak, milli ve uluslararası nitelikteki çalışmalara öncülük etti\" dedi.

\"BENİMLE AYNI YAŞTAYDI. BEN YAŞIYORUM, O GİTTİ\"

Betül Mardin de kısa bir açıklama yaparak, \"Çok büyük bir kafaydı. İftihar ederdik, gurur duyardık. Gitti. Benimle aynı yaştaydı. Ben yaşıyorum, o gitti\" dedi.

Çok anıları olduğunu anlatan Mardin, \"Biz aynı zamanda Akrabayız. Mısır\'a giderdik beraber. Kahire\'de amcalarda kalırdık. Çok severdim. Büyük bir zekaydı. İnsanların kafalarında, zekalarında yeni bir merkez açtı\" şeklinde konuştu.

Mardin, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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