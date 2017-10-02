DHA İSTANBUL - ABD'DEN DÖNEN DEMET AKALIN: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

ABD\'den dönen Şarkıcı Demet Akalın, Las Vegas kentinde konsere yapılan ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili konuştu.

Ekip arkadaşlarının olay anında bir AVM\'de mahsur kaldığını belirten Akalın, “Halen tüylerim diken diken. Olayı duyunca şok oldum\" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) uçakla saat 16.45\'de Los Angeles\'ten İstanbul\'a gelen şarkıcı Demet Akalın, Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Las Vegas\'ta yaşanan saldırıyı Türkiye\'ye dönüş için bindiği uçaktan öğrenen Akalın, “Olaydan birkaç saat önce ben uçağa binmiştim. İnternet uçakta zor girdim. Şok oldum yani. Birkaç saat önce o insanlarla karşılaşabilirdim. Ne bileyim yani hep açık alanlarda gezdik orada. Yani korkunç bir şey. Ekip arkadaşlarımızda orada bir AVM\'de mahsur kalmışlar. Onlarla mesajlaştım ama iyiler. Onlar biraz daha tatilini uzatmak istediler ama bende kızmıştım onlara\" dedi.

\"GÜVENLİĞE ARIZA ÇIKARTMIYORUM\"

Türkiye\'deki güvenlik önlemlerinin daha sık olduğunun altını çizen Akalın konuşmasına şöyle devam etti:

Biz bazen burada kızıyoruz ya \'otellerin girişinde niye güvenlik var\' ben mümkün olduğunca kimlik göstermede de, hemen gösteriyorum güvenlikte hiç arıza çıkarmadan geçiyorum. Bizim ülkemiz o konuda iyi. Havalimanında didik didik aradılar. İndiğim günden itibaren hep aynı şeyi söyledim insanlar hep elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Ve yapan da Amerikalı\'ymış çok üzücü ya. Şuan bile tüylerim diken diken oldu.

Görüntü Dökümü:

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- Demet Akalın pasaporttan geçiş görüntüsü

- Demet Akalın röp

- Demet Akalın yürüyüş görüntüsü

- Demet Akalın telefonla konuşma görüntüsü

genel ve detay görüntü

02.10.2017 - Haber Kodu : 171002136