DHA İSTANBUL - 7. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NİN PROGRAMI BELLİ OLDU

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)
7. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Malatya\'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Türkiye\'ye ve dünyaya tanıtmada önemli bir misyon üstlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl 7\'inci kez düzenlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliği\'nin katkılarıyla 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısı bugün İstanbul\'da yapıldı. Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin başkanı Ahmet Çakır, festival direktörü Suat Köçer, ulusal jüri başkanı Hülya Koçyiğit, program direktörü ve uluslararası program koordinatörü Alin Taşçıyan ve Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin\'in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı toplantıda, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu\'nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile Malatya halkını bekleyen sürprizler anlatıldı.
Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin Türk sinemasına ve Malatya\'ya katkılarının çok büyük olduğunu ifade ederken, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise festivalin Malatya\'da gelecek vadeden, ilk günden beri gelişen ve var olan kültürü geleceğe taşıdığını söyledi. Çakır ayrıca, festivali ulusal ve uluslararası platformlarda daha da yükseltmek için destek ve katkılarını sürdüreceğini dile getirdi.
7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer de bu yıl festival olarak başlattıkları yeniliklerden ve program içeriğinden bahsetti.
ULUSAL JÜRİ BAŞKANLIĞINI HÜLYA KOÇYİĞİT ÜSTLENDİ
7. Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin bu yılki “Ulusal Jüri Başkanlığıönı usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstlendi. Basın toplantısında Koçyiğit, ulusal kısa ve uzun metraj yarışmaya hak kazanan filmleri açıkladı.
7. Malatya Uluslararası Film Festivali\'nde yarışmaya hak kazanan filmler şöyle:
ULUSAL UZUN METRAJ
Buğday / Semih Kaplanoğlu
Daha / Onur Saylak
Eksi Bir / Orhan Oğuz
İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer
Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü
Murtaza / Özgür Sevimli
Sarı Sıcak / Fikret Reyhan
Sessizliğin Kardeşleri / Taylan Mintaş
Sofra Sırları / Ümit Ünal
Taş / Orhan Eskiköy
Yüzleşme / Nejla Demirci
Zer / Kazım Öz
ULUSAL KISA METRAJ-
Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan
Uzaktaki Yakınlar / Durmuş Soykut
Kot Farkı / Ayris Alptekin
Almadovar Teorisi / Halit Eke
Kuyu / Rıdvan Yavuz
Penaber /Ramazan Kılıç
Toprak / Onur Yağız
Av Dönüşü / Recep Çavdar
Kurban / Muzaffer Mehmet Çağlar
Vadi / Can Erkan
Kötü Kız / Ayçe Kartal
Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen
ULUSLARARASI UZUN METRAJ
The Blockage / Mohsen GHARAEI
Centaur / Aktan Abdykalykov
Pomegranate Orchard / Ilgar Najaf
Pela Janela / Caroline Leone
Dede / Mariam Khatchvani
Cargo / Gilles Coulier
Son Of Sofia / Elina Psikou
Buğday / Semih Kaplanoğlu
Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk
Daha / Onur Saylak
Madari / Roqiye Tavakoli
Life and Nothing More / Antonio Méndez Esparza
ULUSLARARASI KISA METRAJ
Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan
Hofre Moshtarak / Asma Ebrahimzadegan
Ses / Darioush Najafi Gol (Arturan)
Misappropriation / Ana Maria Ferri
Night guest / Ziregul Kubandıkkızı
Nest / Ünal Altunyaymak
Summer time with my mother / Diana Lu
Arin / Mizgin Müjde Arslan
Odnogo razu v Odesi / Vladek Zankovsky
Verge / Selman Nacar
“MALATYA FİLM PLATFORMU\" FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilki yapılacak Malatya Film Platformu\'nda finale kalan 12 proje de belli oldu. Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin, Platform kapsamında Centre for Cinematographic Scripts (CÉCI)\'nin kurucularından ve Torino Film Lab kapsamında eğitim veren Fabienne de Aguado ile American History X\'in yapımcısı John Morrissey, ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz ve Caractères Productions\'ın kurucusu olan yapımcı Etienne de Ricaud\'ı ağırlayacaklarını ifade etti.
Malatya Film Platformu finalistleri şöyle:
Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü Finalistleri:
1. Amerika Otobüsü/Derya Durmaz
2. Ali\'nin Tabiatı/Levent Çetin
3. Ceviz Ağacı/Faysal Soysal
4. Julia\'ya Aşık Olmak/Alp Kamber
5. Kaplumbağa Terbiyecisi/Orhan İnce
6. Okul Traşı/Ferit Karahan
TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü Finalistleri:
1. Anadolu Parsı / Orçun Köksal
2. Kapan / Seyid Çolak
3. Mavzer / Fatih Özcan
4. Asi Ve Mavi / Ruhi Karadağ
5. Birlikte Öleceğiz / Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş
6. Yurt / Nehir Tuna
FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI
7. Malatya Uluslararası Film Festivali\'nin festival direktörü Suat Köçer, geçtiğimiz yıl ertelenme sebebiyle sahiplerine verilemeyen Onur Ödüllerini bu yıl takdim etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu yılki festivalin Onur Ödülleri, rol aldığı pek çok önemli filmle hafızalara kazınan, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam\'a ses katan Belkıs Özener, duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen ve sinema yolculuğunda 40. yılını kutlayan usta yönetmen Mesut Uçakan\'a verilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Basın toplantısı öncesi davetlilerden ve Hülya Koçyiğit\'ten detaylar
-Basın toplantısındaki açıklamalar