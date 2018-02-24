DHA İSTANBUL - 5 KATLI BİNANIN EN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA - KAĞITHANE Talatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı.

Songül Sokak\'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dubleks dairede yaşayan Yüksel İşleyen, eşi ve kızı alevleri fark edince ailesiyle hemen dışarı çıktı. İşleyen bu arada itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıya müdahale etti. Karşı binanın çatısına çıkan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Yüksel İşleyen itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerek, \"Anlatacak çok şey yok. Sadece şunu söylüyorum. İtfaiye benim evime 500 metre. 40 dakika sonra geldi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Alevlerden görüntü

-Binanın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri

-Vatandaşlar

-İşleyen ile röp.

-İşleyen\'in eşi ve kızı

-Genel ve detaylar

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)