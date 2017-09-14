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DHA İSTANBUL - "TOKİ'DEN EV ÇIKACAK" VAADİYLE DOLANDIRICILIK : 3 KİŞİ TUTUKLANDI

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'ndan  ev vaadinde bulunarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı

14 Eylül 2017 19:03

 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)\'ndan  ev vaadinde bulunarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbarda, bir şebekenin  TOKİ\'nin düzenleyeceği  kurada ev çıkacağı vaadinde bulunarak kandırdıkları kişilerden  para topladığı yönünde bilgi verildi.
 
KURADA EV KAZANMA KARŞILIĞINDA ELDEN NAKİT PARA İSTEDİLER 
Polis ekipleri, kampanyadan yararlanmak isteyen  vatandaş gibi şüphelilerle kurdukları internet sitesi üzerinden irtibata geçti. Şüpheliler, TOKİ\'nin yapacağı çekilişinden ev çıkma garantisi vererek bir miktar para talep etti. Ekipler , şüphelilerle geçtiğimiz cumartesi günü Beyoğlu Tünel\'de para verme bahanesiyle tekrar randevulaştı.
 
PARAYI ALMAYA GELEN 4 KİŞİ YAKALANDI
Parayı almaya gelen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
POLİSTEN PARA VERİLMEMESİ VE BİLİNMEYEN HESAPLARA PARA YATIRILMAMASI UYARISI
Emniyet yetkilileri, TOKİ\'nin gerçekleştirdiği proje ve çekilişlerle ilgili resmi hesaplar ve yetkililerin verdiği bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini talep etti. Yetkililer ,  TOKİ\'nin belli banka hesapları dışında hiçbir hesaba para yatırılmaması ve elden kesinlikle para verilmemesi uyarısında bulundu. 
 

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