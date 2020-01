DHA İSTANBUL - "CEO CLUB DİJİTAL AJANDA" TOPLANTISI

* Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner,

\" Dijital kültür, şirketlerin büyümesi için ne kadar önemliyse, ülkelerin büyümesi ve ülkelerin dünyadaki rekabetçi avantajlarını koruması için aynı derecede önemli\"

* Boyner Grup CEO\'su Cem Boyner,

“Türkiye\'den çok parlak insanlar yurt dışından teklifleri ciddiye alıyorlar. Haksız ya da haklı olmalarını bir kenara bırakalım. Bütün Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor. Yurt dışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz\"

\"İnternet satışı yüzde 40 ciroyu bulacak. Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren her 1 mağazaya 1 mağaza kapatıyor olabiliriz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Capital ve Ekonomist Dergileri “CEO Club Dijital Ajanda\" toplantısı düzenledi.

İstanbul\'da düzenlenen programda Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile Boyner Grup CEO\'su Cem Boyner, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş\'in sorularını yanıtladı.

Ateş\'in sorusu üzerine Hanzade Doğan Boyner, e-ticaret ve perakende sektörleri hakkında bilgi verdi. Boyner, “Sektör yılda ortalama yüzde 30 büyüyor. Son 4 yıla baktığımızda 3 katından fazla bir büyüme gösterdi. Ancak hala toplam perakende sektörünün yüzde 3\'ü civarında. Biz bu oranın önümüzdeki 10 sene içinde yüzde 11\'lere çıkacağını bekliyoruz. 5 yıllık hedeflerde de sektörün yüzde 7\'sinin dijital kanallardan geleceğini tahmin ediyoruz. E-ticaret deyince biz hepsiburada.com\'u bir internet sitesi olarak görmüyoruz, dijital dönüşümün bir platformu olarak görüyoruz\" dedi.

DİJİTAL KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Hanzade Doğan Boyner, dijital kültürün şirketlerin büyümelerine etkisinin sorulması üzerine ise, “Dijital kültür, şirketlerin büyümesi için ne kadar önemliyse, ülkelerin büyümesi ve ülkelerin dünyadaki rekabetçi avantajlarını koruması için aynı derecede önemli. Burada Amerika, Avrupa\'ya baktığımız zaman, Avrupa teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte Amerika\'nın gerisinde. Ama 10 yıl önce Avrupa, \'biz eğer girişimcilik kültürünü toplumumuza yayamazsak büyüyemeyiz\' dedi ve bu konuda önemli adımlar attı. Ajandasında, gündeminde, teknoloji olan girişimcilik kültürü olan dijital gelişim olan ülkelerde şirketlerin işi daha kolay oluyor. Çünkü bu bütün toplumun gündemine giriyor. Ülkeler içinde çok önemli olduğuna inanıyorum. Ama ülkelerden, devlet politikalarından bağımsız biz liderler olarak da, kendimizde, kendi şirketlerimizde bu kültürel dönüşümü yapmaya başlayabiliriz. Çünkü bizlerde toplumun bir parçasıyız. Devlet politikalarından da bağımsız değiliz, bizler üzerimize sorumluluk alıp, bizler adım attıkça bizim attığımız ufak adımlar dalga dalga büyür ve bütün ülkeye de yayılır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

“İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMAK SOSYALLEŞMEYİ ETKİLER Mİ?\"

Hanzade Doğan Boyner, salonda bulunanların internetten alışıverişin sosyalleşmeyi engelleyip engellemediği yönündeki sorusu ise,

“İnternetten alışveriş yapmak sosyalleşmeyi etkiler mi? Alışverişe gelene kadar bir oyun dünyası var, bir sosyal medya dünyası var. Sosyal açıdan onların etkilerini konuşmak bence daha faydalı olur. Onların daha çok insanların zamanını aldığı kesin. Mağazacılığı vurmayacak mı? Vurmaması mümkün değil. Her mağazası olanı bir şekilde dijital dünyada yer alması önemli. Bizim gibi platformlarda bu fırsatı sunduğu için bu dijital dönüşüme destek oluyorlar\" diye konuştu.

“FARKLI ÇÖZÜM ÜRETEN ŞİRKETLERİ SATIN ALMAYA AÇIĞIZ\"

Hanzade Doğan Boyner, şirket satın almalarına bakış açısının sorulması üzerine, “Satın alarak büyümenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir üniversitenin odasında 4 tane çocuk yemeyip içmeyip sorunu çözmeye çalışıyorlar. Onlar bizden önce çözebilir, biz gidip onları bulalım. Dolayısıyla satın alma, satın alırken de şirketlerin, geçmişte yüzde 100\'ünü alalım, bizim olsun yaklaşımımız vardı. O yaklaşımımızdan da tamamen uzaklaştık. Azınlıkta olsa çoğunlukta olsa farklı bir iş yapan, farklı çözüm üreten şirketleri satın almaya açığız\" dedi.

CEM BOYNER: HER AÇTIĞIMIZ İKİ MAĞAZA İÇİN ASLINDA BİR MAĞAZA KAPATIYORUZ

Hanzade Doğan Boyner\'in ardından, Cem Boyner de Rauf Ateş\'in sorularını yanıtladı. Cem Boyner, dijital mağazacılık konusunda, “Müşteri çok küçük bir zamanını perakendecide geçiriyor. Sizin aslında bütün perakendenizi işin dışına taşımanız lazım. Beymen\'de bile siparişin yüzde 70\'ini cep telefonu üzerinden satıyoruz. Bütün grupta satışın yüzde 65\'i internetten olmaya başladı. Bütün grup ciromuzun yüzde 15\'i internetten geliyor. 2021\'de bunun yüzde 40\'lara geleceğini düşünüyorum. Bu sene yüzde 20\'nin üzerinde büyüyeceğiz. Buna rağmen internet satışı yüzde 40 ciroyu bulacak. Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren her 1 mağazaya 1 mağaza kapatıyor olabiliriz\" dedi.

“BÜTÜN TÜRKİYE ÇOK KIYMETLİ BEYİNLERİ KAYBEDİYOR\"

“Teknolojinin, dijital dünyaya etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi en heyecanlandıran şey ne?\" şeklindeki soru üzerine Cem Boyner, yurt dışına göç nedeniyle üzüldüğünü belirtti. Boyner, “En üzeni beyin göçü. Türkiye\'den çok parlak insanlar yurt dışından teklifleri ciddiye alıyorlar. Haksız ya da haklı olmalarını bir kenara bırakalım. Bütün Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor. Yurt dışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz. Bu Türkiye\'nin dijitalleşmesinin önünde bizi yavaşlatacak en önemli faktör. Üniversitelerimizde çok parlak insanlar var. Burada ne kadar park edecek mesele o. Çünkü göz kulak sürekli dünyada. Bunu yakın zamanda çok daha fazla hissedeceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Hanzade Doğan Boyner\'in açıklamaları

- Cem Boyner açıklamaları

- Detaylar