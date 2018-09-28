DHA İSTANBUL - (2)- MECİDİYEKÖY'DEKİ KAZA ANI HALK OTOBÜSÜNÜN KAMERASINA BÖYLE YANSIDI 

Haber: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy\'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 18 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüste çok sayıda yolcunun bulunduğu görülüyor. Bir otomobille çarpışan otobüsteki yolcular sarsılarak yere düşüyor. Direksiyon kıran sürücü köprü ayacağına çarpıyor. Yaralanan sürücü bir süre ayağa kalkıyor ancak tekrar koltuğuna oturarak fenalık geçiriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün kamerasından kaza anı

-Yolcuların düşmesi

-Fenalaşan sürücü

-Otobüsün köprü ayağına çarpma anı

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