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BBC Türkçe

DHA: Hüsnü Mahalli'nin 7 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Doğan Haber Ajansı, hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkındaki iddianamenin tamamlandığını, Mahalli için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiğini belirtti.

19 Ocak 2017 19:27

Doğan Haber Ajansı (DHA), geçen ay tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli hakkındaki iddianamenin tamamlandığını duyurdu.

DHA, Mahalli için "cumhurbaşkanın hakaret" ve "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiğini belirtti. DHA'nın haberine göre, iddianame onay için İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Aralık ayında Halk TV'de katıldığı bir programdaki açıklamalarından dolayı Mahalli hakkında soruşturma açılmış ve bu kapsamda evinde arama yapılarak gözaltına alınmıştı. Mahalli daha sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mahalli'nin tutuklama gerekçesinde, katıldığı cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği ve Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğunu söylediği iddia edilmişti.

DHA, ayrıca Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü de aktardı.

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