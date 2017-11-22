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DHA: ERZURUM VE KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ

BATI'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava Doğu'ya geldi

22 Kasım 2017 12:42

BATI\'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava Doğu\'ya geldi. Erzurum\'da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar Palandöken\'den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü. Kar yağışı Kars ve Ardahan\'ın da özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kent merkezinde Büyükşehir ve alt belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Bazı işyeri sahipleride sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokalarda yürüyerek okularına gitmeye çalıştı. İşyerlerine özel araçları ile gidenlerse ilk olarak otomobillerinin üzerinde biriken karı temizlediler. Yürümek zorunda olanlar ise sıkıca giyinip dışarı çıktı. Karın Erzurum\'a çok yakıştığını belirten vatandaşlar \"Karın birçok yararı var ancak sıkıntısı da çok\" dediler. Yetkiler, araçlarına kışlık lastik takmadan trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunurken, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine belirtilen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgemizi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın sebep olacağı buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi hadisesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Yetkililer, dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklğının ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum\'da ve Ağrı 9, Kars, Ardahan ve Erzincan 7, Iğdır 3 ve Muş\'ta 2 derece olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü (ERZURUM)
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-Araçlarını temizleyen sürücüler
-Karda yürüyenler
-Beyaza bürünnen pak ve sokaklar

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KARS)
-Vatandaşın konuşması
-Kar yağışı
-Çocukların karla oynaması ve konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
248 MB – 3 DK 50 SN - 


 

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