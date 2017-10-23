DHA :ERCİŞ'TE 2011 DEPREMİNDE YAŞAMINI YİTİRENLER ANILDI

VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler çeşitli programlarla anıldı.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün Erciş\'te hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Beyazıt Mahallesi\'nde bulunan Seyit Muhammed mezarlığını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar ve beraberindekiler burada depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Yaşar, \"Bugün ilçemizi vuran büyük depremin 6\'ıncı yıldönümü nedeniyle anma töreninde bir arada bulunuyoruz. 23 Ekim 2011 yılında yaşadığımız bu büyük hadise, ilçemizde hem fiziki, beraberinde toplumsal psikolojik bir tahribat meydana getirdi. Bu aradan geçen 6 yıllık süre zarfında muhakkak surette devletimiz ortaya çıkan bu enkazı, büyük afetin doğurduğu bu yıkımı ortadan kaldırmak için büyük bir çaba ve özveriyle çalıştı. Ancak biz fiziki enkazı ne kadar ortadan kaldırmaya çalışsak da insanların yüreğindeki o acıyı dindirmek elbette ki kolay değil, belki mümkün de değil\" dedi.

Erciş\'te korkunç derecede kötü yapı stoku olduğunu da belirten Belediye Başkan Vekili Yaşar, \"Belki 2011 depremi bunların bir kısmını yıktı, ama çok önemli bir kısmı da hala yerli yerinde duruyor. Bunların süratle yenilenmesi gerekiyor. Tabi bu illa devlet eliyle yapılacak bir şey değil. Devletin böyle bir şeyin altından kalkması da ne Türkiye\'de ne de başka bir ülkede mümkün değil. Bunu sivil toplum olarak, vatandaşlar olarak en azından bundan sonra yapılacak olan yapılarımızda muhakkak suretle depremin gereklerine uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

Erciş\'te esnaflık yapan Uğur Çelebi de kentsel dönüşümün ikinci etabının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Mezarlık ziyareti

-Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılması

-Kuran okunması

-Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar\'ın konuşması

-Kentsel donüşüm çalışmaları

-Vatandaşlarla röportaj

VAN/DHA

===========================================================