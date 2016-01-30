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Sur'da şiddetli çatışmalar, 1 asker şehit oldu

Sur'da 60 gündür sokağa çıkma yasağı devam ediyor

30 Ocak 2016 18:47

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bugün güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışma ve patlamalarda bir asker şehit oldu, dört asker yaralandı. Sur’da çatışmalar devam ederken, ilçeden patlama ve silah sesleri duyuluyor.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinin 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenlik güçleri hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak için operasyonlarını sürdürüyor.

Yaralı askerler ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PKK’lıların keskin nişancı tüfeği ile yaraladığı askerlerden biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Sur’da çatışmalar devam ederken, ilçeden patlama ve silah sesleri duyuluyor.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

 

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