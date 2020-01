DHA DIŞ HABER - Ruhani'den Trump'a sert yanıt

Ekber KARABAĞ/TAHRAN, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın İran\'la ilgili sözlerine sert tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2015\'teki nükleer anlaşma konusunda karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran\'ın bir an bile beklemeyip hemen karşılık vereceğini söyledi.



Trump\'ın açıklamalarından sonra İran devlet televizyonunda konuşan Ruhani, \"Trump\'ın sözleri bir avuç suçlama ve hakaretten başka bir şey değildi. ABD Cumhurbaşkanı\'nı hem tarihle coğrafyayı, hem uluslararası yükümlülük ve hem de edep, ahlak konularını daha iyi okumaya davet ediyorum\" dedi.



ANLAŞMANIN İKİLİ BİR ANLAŞMA OLMADIĞININ FARKINDA DEĞİL



Trump için, \"Görünüşe göre uluslararası hukuku tam olarak okumamış\" suçlamasını yönelten Ruhani, \"2015\'te varılan nükleer anlaşma, ABD\'nin istediği gibi davranacağı İran- ABD arasında yapılan ikili bir anlaşma değil. Bu anlaşma, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşmadır. Bir cumhurbaşkanının tek başına ihlal edebileceği bir anlaşma değildir\" ifadelerini kullandı.



ANLAŞMA TRUMP\'UN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA SAĞLAM



İran\'la varılan nükleer anlaşmanın Trump\'ın düşündüğünden daha sağlam bir anlaşma olduğunu söyleyen Ruhani, \"Trump, hükümetinden aylar geçmesine rağmen bu konuda sadece konuşabilmiştir. Bugün ise anlaşmaya karşı eyleme geçeceğini belirterek ancak Kongre\'nin yardımıyla ona bazı madde ve bentler ekleyeceğini söylemekle yetindi. Hâlbuki anlaşmaya herhangi bir maddenin eklenemeyeceğinin de farkında değil\" diye konuştu.



ABD, İRAN\'A KARŞI HER ZAMANDAN DAHA YALNIZ



Trump\'ın nükleer anlaşmayla ilgili konuşmasına AB ve diğer dünya ülkelerinin hemen karşı çıktığını hatırlatan Ruhani, \"Bugün nükleer anlaşma ve İran milletine karşı komplolarında ABD her zamandan daha yalnız durumdadır\" şeklinde konuştu.



TRUMP COĞRAFYA ÖĞRENMELİ



Trump\'ın konuşmasında Basra Körfezi (Fars Körfezi) için \'Arap Körfezi\' ifadesi kullanmasına da tepki gösteren Ruhani, \"Trump coğrafya da öğrenmeli. Nasıl olur da bir cumhurbaşkanı dünyanın önemli körfezinin adını hala öğrenmiş değil. Sürekli donanmalarının gereksiz yere gezdiği bu bölgenin adını en azından donama askerlerinden, pilotlarından sorsun\" dedi.



KARŞI TARAFLAR YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÇİĞNERSE BİR AN BİLE BEKLEMEYİZ



İran\'ın nükleer anlaşmaya çıkarları ve haklarının korunduğu sürece bağlı kalacağını söyleyen Ruhani, \"Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile sorumluluklarımız çerçevesinde bugüne kadar işbirliği yaptık, fakat bir gün milli çıkarlarımız sağlanmazsa ve karşı taraflar yükümlülüklerini çiğnerse İran\'ın da bir an bile beklemeyip yanıt vereceğini bilmeliler \"diye vurguladı.